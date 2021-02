Região unida

Do Diário do Grande ABC



Extinguiram-se, antes que pudessem se transformar em chamas capazes de destruir a regionalidade, as brasas da fogueira que, em passado recente, ameaçava a existência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Graças à habilidade política do presidente, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a sensibilidade institucional dos chefes de Executivo de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), a entidade poderá seguir firme, e íntegra, na defesa dos interesses comuns da região. Este Diário, um dos maiores entusiastas da união das sete cidades, celebra o desfecho como grande vitória.

Faz pouco tempo que a inaptidão para o diálogo de seu então presidente quase destruiu o Consórcio. Insatisfeitos com o modo despótico com que o dirigente geria a entidade, três prefeitos resolveram desfiliar seus municípios. Sem São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra, a união regional estaria ferida de morte, colocando em xeque a força coletiva do Grande ABC.

Não devem, os atuais gestores, repetir o erro. O custo pode chegar às alturas. Como seriam, por exemplo, as decisões das sete cidades no momento em que enfrentam o mais terrível dos males sanitários em um século, a pandemia do novo coronavírus, se o Consórcio Intermunicipal tivesse sido extinto dois anos atrás? Difícil prever, mas certamente as dificuldades, que já não são poucas, seriam ainda maiores. Os prefeitos do Grande ABC precisam se esforçar para manter a integridade regional. Sem vaidades, personalismos e disputas fratricidas.

Sempre haverá, montado em interesses escusos e particulares, quem queira destruir a união dos municípios do Grande ABC. Com quase 3 milhões de habitantes, 2,1 milhões de eleitores e a quarta maior produção de riquezas do Brasil, o bloco das sete cidades possui potencial para influenciar decisivamente nos destinos administrativos do Estado e até da Nação. Por isso, a desarticulação regional interessa politicamente a muita gente. E não apenas a forasteiros. Muitas vezes, o inimigo mora ao lado.