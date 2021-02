Prefeituras multaram sete comércios no fim de semana por desobecer ordem de fechamento

Flavia Kurotori



03/02/2021 | 22:46



As prefeituras do Grande ABC autuaram sete estabelecimentos que desrespeitaram o decreto estadual e abriram durante o fim de semana, quando estava em vigor a Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo. Outros 306, que também funcionavam irregularmente, receberam orientações.

Em Santo André, ocorreu uma autuação e 90 advertências, seis termos de compromisso e quatro interdições. São Bernardo realizou 170 orientações e aplicou seis multas. Em São Caetano, foram nove orientações.

Diadema registrou 37 orientações, além de realizar operação no sábado e no domingo para evitar a realização de pancadões (festas irregulares com som alto) no bairro Gazuza. Em conjunto com a PM (Polícia Militar), a GCM (Guarda Civil Municipal) ocupou os endereços antes que as festas pudessem começar.

As prefeituras afirmam que fiscalizaram ativamente por meio da GCM, em alguns casos em parcerias com equipes da Vigilância em Saúde e da PM, a partir das 20h de sexta-feira.

Além disso, há também o atendimento de denúncias feitas pela população, incluindo situações de aglomerações e carros com o som alto. Na primeira infração, o estabelecimento é orientado e, em caso de reincidência, poderá ser multado e até interditado.

Mesmo nas fases de maior flexibilização de funcionamento de serviços e comércios não essenciais, o descumprimento das regras é comum no Grande ABC. De julho, quando as medidas restritivas começaram a ser abrandadas, a novembro, as prefeituras multaram ao menos 620 estabelecimentos e 260 foram lacrados por descumprimento das medidas sanitárias, tais como capacidade máxima de lotação, distanciamento e uso de máscara por funcionários e clientes.