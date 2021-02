Obituário - 4 de fevereiro de 2021

Do Diário do Grande ABC



04/02/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Elisabetta Baldini, 96. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Anunciada da Conceição, 95. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Anna Maria Gonçalves Riguetto, 94. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cuidadora do lar. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa da Silva Almeida, 93. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Argemiro Crispim de Azevedo, 91. Natural de Campo Grande (Rio Grande do Norte). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cassado, 85. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Barbeiro. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Israel Kananovicz, 81. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Porfírio dos Santos, 79. Natural de Conceição do Canindé (Piauí). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Memorial Phoenix.

Luiz Antonio de Carvalho, 78. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no Parque Pereira, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Joaquim Claro Netto, 75. Natural de Pouso Alto (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Rodrigues Santos, 74. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Luis Valente, 68. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Nilson Soares, 65. Natural de Caieiras (São Paulo). Residia na Vila Rosalina, em Franco da Rocha (São Paulo). Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Franco da Rocha (São Paulo).

José Cardoso Guimarães, 64. Natural de Itacambira (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clovis Roberto de Oliveira, 44. Natural de Mauá. Residia na Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais (Paraná). Analista de sistema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Vertical de Curitiba (Paraná).



SÃO BERNARDO

Benedita de Carvalho Moreno, 96. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Mariza, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Alzira Rodrigues de Araujo, 90. Natural de Farias de Brito (Ceará). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria Inácia de Lyra, 87. Natural de Serra Branca (Paraíba). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes Depoli dos Santos, 86. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Gonçalves Mantovani, 79. Natural de Bariri (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Osvaldo Barbosa, 77. Natural de Mairinque (São Paulo). Residia em Sorocaba (São Paulo). Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Santo Antonio.

Fernandes Flores, 77. Natural de Tuparendi (Rio Grande do Sul). Residia em São Paulo, Capital. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Ida Rathsam Aragaki, 74. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Alcides Pazin, 72. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Elisabeth de Souza, 69. Natural de Capivari (São Paulo). Residia na Vila Ruth, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Anselmo Miguel Barbosa da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Autônomo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Swiecik, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida Ferreira, 60. Natural de Bom Sucesso (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Celestino Morari, 74. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Paulo Cezar Ferreira, 49. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



MAUÁ

Auspicio Rodrigues de Vasconcelos, 86. Natural de Taquaraçu de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Dirce Maria Sauer, 86. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Ivone Brambilla Bressan, 74. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Diomar Marlene Santos Rosa, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

José Alves Pego, 73. Natural de Araçuaí (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Francisco da Silva, 71. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Francisca da Silva Pietrobon, 71. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Ricard Simões Bentoblio, 60. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Antonio da Silva, 52. Natural de São Miguel do Tapuio (Piauí). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Osmar Lisboa da Costa, 45. Natural de Cascavel (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Jailma da Silva Santos, 44. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Adoni Lucas Correia de Magalhães, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria das Dores de Melo, 97. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Centr Alto de Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Darci Manzano Martin, 81. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Maria Aparecida Silva, 58. Natural de Felicina (Minas Gerais). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.