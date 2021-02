Santo André vacina no sábado maiores de 90

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/02/2021 | 00:01



Duas cidades da região vão antecipar a vacinação contra a Covid de idosos com 90 anos ou mais, que estava prevista para começar na segunda-feira. Santo André realiza a imunização sábado e no domingo, no modelo drive-trhu, das 8h às 17h, no Paço Municipal, no estacionamento da Craisa e no Estádio Bruno Daniel. Os 4.059 idosos nessa faixa etária, residentes na cidade, devem se cadastrar pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, e comparecer ao local de vacinação indicado munidos de documento de identidade e comprovante de residência.



São Bernardo começa a imunizar hoje o público nessa faixa etária, com atendimento domiciliar. São aproximadamente 4.000 pessoas no público-alvo. Os 16 mil idosos entre 85 e 89 anos devem ser imunizados a partir do dia 15 de fevereiro. Todos serão contactados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de referência.



Santo André vai estender a imunização para profissionais de saúde que residem na cidade e atuam em clínicas e consultórios. Para este público, a vacinação ocorrerá em sistema drive-thru na Craisa (acesso no portão 5, pela Rua Varsóvia, em Santa Teresinha) e no Estádio Bruno Daniel (localizado na Rua 24 de Maio, na Vila América). Haverá ainda aplicação de doses no Centro de Enfrentamento à Covid-19, que fica na Avenida Ramiro Colleoni, 220, no Centro.



Assim como os idosos, os profissionais de saúde também devem fazer inscrição pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, onde serão informados sobre data, horário e local de imunização. No dia da vacinação será necessário levar documento de identidade, comprovante de residência, registro no conselho de classe e comprovante de atuação na área da saúde, como holerite ou carteira de trabalho.



Em São Caetano, os cerca de 580 idosos com 90 anos ou mais começam a ser imunizados na segunda-feira e também é preciso fazer cadastro pelo site https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. A vacinação será no modelo drive-trhu, em frente ao Teatro Paulo Machado, na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. Os idosos acamados serão atendidos em casa.



Diadema vacina, também na segunda-feira, os mais de 1.000 idosos com 90 anos ou mais nas 20 UBSs do município, das 8h às 17h, não havendo necessidade de cadastro. Mauá, que contabiliza 1.200 pessoas nessa faixa etária, vai realizar a vacinação no domicílio dos munícipes. A orientação é que nos bairros onde não há atuação de ESF (Equipes de Saúde da Família), um familiar do idoso vá até uma unidade de saúde para informar o endereço.



A imunização em Ribeirão Pires será realizada nas UBSs da cidade e na Câmara Municipal, das 8h às 16h, entre segunda, dia 8, e sexta, dia 12. A orientação para os 461 idosos residentes da cidade é que se cadastrem no site do governo estadual, vacinaja.sp.gov.br. Rio Grande da Serra não respondeu.