Napoli e Atalanta empatam no primeiro duelo das semifinais da Copa da Itália

03/02/2021 | 20:21



Terminou empatado e sem gols o primeiro duelo semifinal da Copa da Itália entre Napoli e Atalanta, nesta quarta-feira, em Nápoles. Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira, em Bérgamo. O time que vencer vai para a decisão.

Jogando em seu campo, o Napoli ficou mais tempo com a bola nos pés, se aproximou com frequência da área rival e foi mais agressivo no primeiro tempo, mas a Atalanta conseguiu levar mais perigo nos contra-ataques.

No segundo tempo, as equipes mantiveram um ritmo forte durante os 45 minutos, porém o domínio passou para a equipe visitante. Apesar de várias oportunidades criadas, o placar ficou inalterado até o fim do jogo.

A outra vaga na final da competição nacional está sendo decidida entre Internazionale e Juventus. Terça-feira, no primeiro jogo, com dois gols de Cristiano Ronaldo, o time de Turim venceu por 2 a 1 e vai jogar por um empate na próxima terça-feira em casa para obter a classificação.