Barcelona elimina Granada de forma sensacional e está na semifinal da Copa do Rei

03/02/2021 | 19:35



Com uma vitória sensacional, o Barcelona garantiu vaga nas semifinais da Copa do Rei. O time de Lionel Messi derrotou o Granada, nesta quarta-feira, no campo do rival, por 5 a 3, na prorrogação, após estar perdendo por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo.

A primeira etapa registrou um placar bastante injusto. O Barcelona dominou amplamente e praticamente atuou o tempo todo no campo adversário, criou muitas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol.

Aos 33 minutos, porém, toda a zaga catalã bobeou e o brasileiro Kenedy aproveitou para abrir o placar. No segundo tempo, o Granada foi objetivo, ao aproveitar mais uma falha do time do técnico Ronald Koeman. Aos dois minutos, Montoro lançou Soldado, que correu quase a metade de campo para fazer 2 a 0.

O Barcelona não desistiu, mas a bola insistia em não entrar. O goleiro Escandell fez belas defesas e ainda teve a ajuda do travessão. Quando tudo parecia perdido, Messi surgiu como coadjuvante. Aos 43, fez lindo lançamento para Griezmann diminuir. Aos 47, o craque argentino repetiu a jogada, só que desta vez o atacante francês, de cabeça, serviu para Jordi Alba empatar.

Na prorrogação, o Barcelona virou com mais um gol de Griezmann, aos dez minutos do primeiro tempo extra, mas o Granada foi buscar o empate, de pênalti, com Vico.

No segundo tempo extra as coisas se encaixaram para o Barcelona, que conseguiu mais dois gols, com Frenkie de Jong, aos três, e Jordi Alba, aos oito minutos.

Com o resultado, o Barcelona se junta ao Sevilla, que bateu o Almería na terça-feira, e ao Levante, vitorioso no confronto desta quarta-feira diante do Villareal, por 1 a 0, gol de Roger. A última vaga será disputada nesta quinta-feira, em Sevilha, onde o Betis vai receber o Athletic Bilbao.