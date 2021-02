Sem Alisson, Liverpool perde do Brighton e volta a tropeçar em casa no Inglês

03/02/2021 | 19:13



Sem poder contar com o goleiro Alisson, o Liverpool voltou a tropeçar no Campeonato Inglês nesta quarta-feira. E mais uma vez em casa. O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp foi superado pelo Brighton, por 1 a 0, pela 22ª rodada, e acumulou a segunda derrota seguida no Anfield.

Com o revés, o atual campeão inglês perdeu a chance de colar nos líderes Manchester City (47 pontos) e Manchester United (44) e ainda caiu uma posição na tabela, de terceiro para o quarto posto, com 40 pontos. O Leicester City subiu para o terceiro posto, com 42. Já o Brighton, que vinha de vitória sobre o Tottenham, figura no 15º lugar, com 24.

O Liverpool entrou em campo nesta quarta sem o goleiro Alisson. O titular da seleção brasileira foi cortado de última hora por questões físicas - o clube não informou a causa. Caoimhin Kelleher foi o titular. Mané também foi baixa, com dores musculares. O trio de ataque foi formado por Salah, Firmino e Xherdan Shaqiri.

Como se tornou recorrente nesta temporada, o time da casa enfrentou dificuldades para superar a retranca rival. Passou a maior parte do primeiro tempo martelando no ataque, sem sucesso, embora com poucas chances de maior perigo. Do outro lado, o Brighton chegou pouco, mas quase marcou com Maupay, aos 23 minutos.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Partindo para o ataque com facilidade, o Liverpool falhava jogada após jogada. Aos 10, uma das tentativas bloqueadas pela defesa do Brighton gerou rápido contra-ataque, que culminou com gol de Steven Alzate, aos 10 minutos.

O gol deu confiança ao time visitante, que passou a buscar o ataque com mais frequência. E deu trabalho a Kelleher. Foram ao menos três grandes defesas do goleiro reserva. E o Liverpool precisou suar para evitar uma derrota por mais gols.

OUTROS RESULTADOS - Novo terceiro colocado da tabela, o Leicester subiu ao vencer o Fulham por 2 a 0, fora de casa. Kelechi Iheanacho e James Justin, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da partida.

Brigando por uma vaga entre os primeiros colocados, Everton e West Ham também venceram, ambos fora de casa. Contra o Leeds, o Everton ganhou por 2 a 1, chegou aos 36 pontos e subiu para o sexto lugar da tabela. Já o West Ham bateu o Aston Villa por 3 a 1, alcançou os 38 pontos e agora figura na quinta posição, logo atrás do Liverpool.