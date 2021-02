Conselho curador da FUABC analisa nesta 5ª nome de Cicote à Central de Convênios

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 18:46



O conselho curador da FUABC (Fundação do ABC) discute nesta quinta-feira (4) a indicação do vereador Almir Cicote (Avante) para dirigir a Central de Convênios, maior braço da entidade regional. O nome foi sugerido pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e terá de ser submetido à análise.

A confirmação do debate em torno de Cicote foi feita na tarde desta quarta-feira (3). Até esta terça-feira (2), a discussão sobre o parlamentar andreense não tinha sido incluída na pauta do conselho curador, a despeito de Paulo Serra já ter encaminhado, para a apreciação do bloco, sua indicação.

São 21 conselheiros, formados por representantes das prefeituras mantenedoras da FUABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), das câmaras dessas cidades, de professores e alunos da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e de ex-docentes da instituição de ensino.

Cicote vai substituir Carlos Eduardo Fava, que deixou a entidade no ano passado. A advogada Patrícia Veronesi, de São Caetano, ficou à frente da Central de Convênios interinamente até a apresentação de outro nome por parte de Santo André.

Com a indicação de Cicote, quem assume a vaga dele na Câmara de Santo André é Renatinho do Conselho. A reunião do conselho curador acontece nesta quinta-feira, a partir das 9h.