Moisés muda de ideia e seguirá na Ponte após marcar 3 gols no adeus da Série B

03/02/2021 | 18:33



O atacante Moisés, após cogitar deixar a Ponte Preta, se animou com os três gols marcados nos 7 a 2 sobre o rebaixado Figueirense, na rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro, e decidiu cumprir o contrato até o final com o clube paulista. Ele tem vínculo com o clube até abril e jogará o Campeonato Paulista.

O Estadual servirá de teste para o atacante visando uma possível renovação para o restante da temporada. Moisés pertence ao Concórdia-SC e se destacou no Brusque em 2019. Ele chegou à Ponte Preta durante a paralisação do futebol por conta da pandemia da covid-19.

Após um início animador, com gols, inclusive, nas quartas de final do Paulistão, o atacante caiu de produção e entrou em rota de colisão com os torcedores. O fato desanimou o jogador, que pensava em deixar o clube. Pelo time de Campinas, são 35 jogos e seis gols.

Se Moisés fica, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Luis Oyama, Neto Moura, Luan Dias, Matheus Peixoto e Tiago Orobó estão de saída. A direção ainda espera renovar com os zagueiros Rayan e Ruan Renato, o lateral-esquerdo Yuri, o meia Camilo e o atacante Guilherme Pato.

Integrante do Grupo B ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte Preta estreia no Paulistão contra o Novorizontino, em 28 de fevereiro, fora de casa.