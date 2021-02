Após críticas, Volpi e Claudinho avisam que vão permanecer no Consórcio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021



Os prefeitos de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), reduziram o tom e avisaram que permanecerão no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, no mesmo dia em que o presidente da entidade e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se comprometeu a pleitar, junto ao Estado, obras símbolo dos dois municípios.

Claudinho, inclusive, pediu para retirar o projeto de lei que ele havia enviado no começo da semana à Câmara solicitando autorização para se desfiliar do colegiado regional.

Na semana passada, a dupla, alegando problemas financeiros de suas administrações, avisou que deixaria o grupo de chefes de Executivo do Grande ABC. Paulo Serra, então, buscou reunião com os dois para ouvir demandas e críticas. Após o encontro, prometeu batalhar por recursos para o término da construção do Hospital Santa Luzia, em Ribeirão, e para a rodoviária de Rio Grande da Serra.

“Eu me entusiasmei com a fala do Serra e com a presteza com que ele se prontificou de nos contemplar junto ao governo do Estado. Tivemos boa conversa de conciliação para o bem da região. Eu entendi que seria um trauma ter gente saindo de Consórcio. Nos entendemos bem, estamos em paz. Tanto eu quanto ele vamos conseguir os recursos para Ribeirão concluir o hospital”, comentou Volpi.

“O Consórcio, como entidade e organização, tem muito mais força do que prefeito em sua individualidade. Em cidades como Rio Grande e Ribeirão, o enfraquecimento político é muito maior do que Santo André, São Bernardo e São Caetano, que são cidades portentosas, maiores. Rio Grande sofre muito, o Claudinho é quem mais sofre. Somos filhos mais empobrecidos em poder político e precisamos mais do Consórcio. O Serra compreendeu isso. Acho que vai fazer excelente mandato. Ele é jovem, administra uma metrópole. A região precisa de grandes nomes políticos, ele tem futuro”, adicionou o prefeito de Ribeirão, que paga cerca de R$ 15 mil mensais para a entidade.

Claudinho foi outro a elogiar a conversa com Paulo Serra em torno da pacificação no Consórcio. “pós reunião com o presidente (Paulo Serra) e com todos os outros prefeitos, percebi que a cidade seria contemplada pelo Consórcio em algumas demandas, principalmente na rodoviária, em questões de limpeza e desassoreamento de rios no município. Dessa forma, após conversa, retirei no início da tarde de hoje o projeto que previa a saída da cidade do Consórcio”, comentou o chefe do Executivo de Rio Grande, que desembolsa R$ 60 mil mensais – o valor é maior que o de Ribeirão porque inclui plano de pagamento de dívidas passadas.

No caso de Rio Grande, a Prefeitura terá de enviar ao Consórcio um planejamento da construção da rodoviária, incluindo área e valores. A intenção é buscar recursos junto ao Fumefi (Fundo Metropolitano para Financiamento e Investimento), ligado ao governo do Estado de São Paulo, para bancar a obra. “ A situação financeira de Rio Grande da Serra é crítica e dependemos do Consórcio para nos ajudar. Entendemos que a entidade é importante, então decidimos ficar.”