PC Siqueira reaprende a andar após cirurgia no quadril

03/02/2021 | 18:11



Nesta terça-feira, dia 2, PC Siqueira postou em seu Instagram um vídeo reaprendendo a andar, após cirurgia no quadril. O youtuber sofre de uma doença degenerativa rara chamada osteonecrose, responsável por necrosar o osso do quadril e da cabeça do fêmur. No último final de semana, PC foi submetido à uma cirurgia de substituição de quadril.

Quarto dia, acho. Tendo a ser autoconfiante no tocante a até onde meu corpo aguenta, então tenho que ficar constantemente me relembrando que estou em recuperação e preciso usar essa parada. Então fica aqui um lembrete, já vivo mais na internet do que fora. Imagina ai uma trilha sonora de superação emocionante, escreveu.

Nas redes sociais, o influenciador também está pedindo ajuda aos seguidores para arcar com gastos do plano de saúde, do tratamento da doença e de alimentação.

Como você viu, o youtuber foi acusado anteriormente de pedofilia em junho do ano passado, mas está impossibilitado de se pronunciar sobre as acusações.