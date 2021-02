Thelma rebate comentário de Karol Conká sobre sua trajetória no BBB20: Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência

03/02/2021 | 18:11



Thelma Assis, ganhadora da vigésima edição do Big Brother Brasil, não gostou nadinha das declarações de Karol Conká sobre sua trajetória no reality. Em uma conversa com Lumena e João Luiz, a cantora afirmou que a médica precisou ser protegida por Manu Gavassi e Rafa Kalimann.

- Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles [brasileiros brancos] adoram botar o pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo, entendeu? Quem protegeu a Thelma na outra edição foi Manu, Rafa e ela mesma. Ela tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim.

No Twitter, Thelma mostrou que não concordava com a opinião da rapper e rebateu:

Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito. Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior. Quem nasceu pra 21 nunca será 20.

Rafa Kalimann também decidiu se pronunciar sobre o tema. Em suas redes sociais, a influenciadora disse:

A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, REPRESENTOU. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha!

E ela continuou...

Karol Conka é VAZIA. Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da CAMPEÃ DA ÚLTIMA EDIÇÃO! Agora eu tremi aqui pra valer viu.