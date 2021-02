Personagem de Grey's Anatomy aparece totalmente diferente em nova série

03/02/2021 | 18:10



Katherine Heigl esteve presente em diversos episódios de Grey's Anatomy quando interpretava Izzie Stevens no seriado e ela era extremamente querida pelo público por conta de seu papel. E profissionalmente, Heigl realmente se destacava e ela chegou até a receber um Emmy de Melhor Artista.

Por conta de alguns desentendimentos por trás das câmeras, Katherine acabou tendo que terminar com seu personagem de uma maneira bem conturbada e chegou até ser considerada uma pessoa com falta de gratidão pelos círculos de famosos de Hollywood por um bom e longo tempo.

Mas o tempo passa e a gente tem que voltar a tocar a vida, não é mesmo!? Atualmente, a atriz está retomando a sua carreira aos poucos e chegou a aparecer irreconhecível em uma nova série da Netflix, chamada Amigas Para Sempre.

Para quem não sabe, Amigas para Sempre, é saga literária que agora pode ser vista na sua televisão. Os livros já foram super premiados como best-sellers do The New York Times e chegaram a ganhar várias outras honras.