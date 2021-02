Prefeitura inicia agendamento para imunização de idosos acima de 90 anos

Da Redação



03/02/2021 | 16:22



Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, a secretaria de Saúde de São Caetano irá imunizar idosos acima de 90 anos, em sistema drive thru. Para receber a vacina é preciso se cadastrar e agendar data e horário no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. Quem tiver dificuldade no agendamento ou em acessar a plataforma poderá entrar em contato com os CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação) da Terceira Idade (https://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/page/centro-da-terceira-idade) que uma equipe irá auxiliar os idosos nas marcações.

O sistema de vacinação drive thru acontecerá em frente ao Teatro Paulo Machado, localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria, das 8h às 14h. Será necessário apresentar documento com foto, protocolo de agendamento e comprovante de residência.

Os idosos acamados serão imunizados em casa, pelas equipes do Estratégia Saúde da Família.

Já foram imunizadas cerca de 8.500 pessoas entre profissionais da Saúde linha de frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiologistas, psicólogos e farmacêuticos, além de 1.057 idosos e cuidadores das Instituições de Longa Permanência, funcionários de velórios municipais, empresas funerárias e cemitérios.