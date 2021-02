Exibida originalmente em 2010, Tititi será reprisada no Vale a Pena ver de Novo

03/02/2021 | 16:11



Enquanto os capítulos de Laços de Família vão chegando ao fim, com a descoberta da leucemia de Camila, a Globo bateu o martelo e definiu qual será a próxima reprise do Vale a Pena ver de Novo. Trata-se de Tititi, novela das sete exibida entre 2010 e 2011 e muito pedida pelo público.

Escrita por Maria Adelaide Amaral, Tititi é uma releitura e mistura de duas novelas de Cassiano Gabus Mendes, a de mesmo nome exibida em 1985 e Plumas e Paetês, de 1980, em que foi inspirada o núcleo de Marcela, vivida por Isis Valverde. Além da atriz, o elenco principal conta com Murilo Benício, Alexandre Borges, Claudia Raia, Guilherme Winter, Caio Castro, Guilhermina Guinle e Malu Mader.

Antes do anúncio oficial, a Globo fez uma brincadeira com os internautas no perfil oficial no Twitter, descartando outros rumores de novelas que poderiam ser reprisadas, entre elas O Clone e A Favorita.

Tititi não será a única reprise a estrear em breve na emissora. No dia 1º de março, A Vida da Gente será exibida no lugar de Flor do Caribe na faixa das seis.