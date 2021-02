Irmão de uma brasileira que está do Big Brother Itália morre em acidente de carro, entenda!

03/02/2021 | 16:10



A corrida pelo para chegar até o último dia e vencer o Big Brother é enorme e cheia de altos e baixos. Muitos deles acabam começando por deixar a família do lado de fora da casa e não ter mais acesso a absolutamente nada sobre eles.

E Dayanne Mello está passando exatamente por isso. A sister está confinada no reality show, na Itália e não está sabendo sobre uma grande e péssima notícia para a sua família: a morte do seu irmão caçula.

A morena é catarinense, mas está se aventurando na casa mais vigiada da Itália e segundo informações do Extra, ela ainda será informada assim que possível sobre a morte do irmão. Que triste, né!?

Lembrando que a final do programa em que ela está participando está confirmada para o fim do mês de fevereiro e ela ganhou fama dentro do programa depois que os brasileiros a apoiaram quando ela sofreu ataques machistas e xenofóbicos.