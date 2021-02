Ashton Kutcher flagra Mila Kunis assistindo Bridgerton e acha que é pornô

03/02/2021 | 16:10



Em entrevista ao programa Today, Ashton Kutcher brincou sobre o novo caso de amor da esposa, Mila Kunis. A atriz, de 37 anos de idade, está viciada na série Bridgerton e foi flagrada pelo marido enquanto assistia alguns episódios na madrugada.

- Estou no episódio cinco e, para quem viu, todos sabem o que acontece no episódio cinco. Na noite passada, eu claramente fiquei acordada até meia-noite. Eu estava tipo: O que está acontecendo nessa série? Ele, morto de sono, acorda no auge do quinto episódio e literalmente pergunta: Você está assistindo um filme pornô?, contou.

- Ela estava assistindo no meio da noite e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava tipo: Tem mais alguém na cama? Foi assustador! Você está me traindo com essa série, brincou o ator.

O casal estrelou o seriado The 70's Show e são pais de Wyatt Isabelle, de 6 anos de idade, e Dimitri Portwood, de 4 anos de idade. E a boa notícia para os fãs de Bridgerton e Mila Kunis! Como você viu, a segunda temporada da série foi confirmada pela Netflix e começará a produção em breve.