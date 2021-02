Jornalista diz que "vai rezar" pelo GCM que atirou nele em pet shop

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 15:33



Dois dias após ser atingido por tiro no rosto dentro do pet shop Dr.Galera, em São Bernardo, o jornalista Daniel Lima, 70 anos, está se recuperando em hospital da cidade. De acordo com as últimas informações, ele está passando por bateria de exames, mas seu quadro é estável. Nesta quarta-feira (3), ele divulgou vídeos, nos quais fala sobre a tentativa de homicídio que sofreu do GCM (Guarda Civil Municipal) Ageu Rosas Galera, 35. O proprietário do estabelecimento, que responde a processo na cidade de Indaiatuba (leia aqui ), fugiu após o crime.

Emocionando, Lima afirma que está vivendo uma situação muito complicada e dramática e que só queria levar as cachorras para tomar banho e tosar. "As meninas (as cachorras) já estavam há quatro horas sem se alimentar. Quando as deixei, me disseram que em duas horas estariam prontas. Fui três vezes buscá-las, na quarta fui recebido a bala. Só deseja cuidar delas, como faço todos os dias", relata. Ainda com dificuldades para falar, o jornalista lembrou do momento do disparo. "Nem se eu tivesse sido deseducado, coisa que não fui, poderia ser sido tratado daquela forma. Foi um crime, um ato covarde, um ato terrível. Mas não quero o mal desse menino (do Ageu)."

Daniel Lima disse não saber o que esperar da Justiça, mas afirmou que vai rezar pelo atirador. "Porque não é possível que um ser humano, que não foi desrespeitado em momento nenhum, desça de uma escada com um revólver em punho, se aproxime e dispare a queima roupa. Só estou vivo por milagre, segundo o médico. Não existe outra explicação. Ainda estou passando por exames, vivendo algo muito difícil, mas do fundo do meu coração eu não desejo nada de ruim para ele. Tenho motivos melhores para viver, meus cachorros, minha família, meu trabalho e meus amigos são motivos muito mais importantes."