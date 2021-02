Pró-Memória homenageia Rotary Club em Exposição Virtual

Da Redação



03/02/2021 | 15:37



A Fundação Pró-Memória de São Caetano faz homenagem a uma das mais importantes instituições mundiais em sua exposição virtual de fevereiro e março: o Rotary Club

Disponível no site www.fpm.org.br, a mostra conta com diversas fotos e textos contando a história da organização desde seus primórdios nos Estados Unidos, sua vinda ao Brasil e especificamente em São Caetano.



O Rotary nasceu em 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, nos Estados Unidos, sendo eleito como seu primeiro presidente Silvester Schiele. Em 1907, Paul Percy Harris assume a presidência com a intenção de transformar as relações de trabalho em companheirismo e amizade. Sua meta foi a de estender o movimento rotário a outras cidades, dirigindo-o à prestação de serviços à comunidade.



A primeira reunião oficial do Rotary Club da cidade realizou-se no dia 19 de maio de 1951, na sede do General Motors Esporte Clube. O Distrito 4420, de São Caetano, possui atualmente quatro clubes rotários, a saber: Rotary Club São Caetano do Sul, Rotary Club São Caetano do Sul-Oeste, Rotary Club São Caetano do Sul-Leste e Rotary Club São Caetano do Sul-Olímpico.