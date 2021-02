Bombeiros acham o corpo da segunda vítima da chuva de domingo, em Mauá

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 15:04



Os bombeiros resgataram, ontem, a segunda vítima da chuva de domingo, em Mauá. Era um corpo do sexo masculino que não teve a identidade revelada e foi avistado próximo à Avenida Santa Mônica, no Capuava. Na segunda-feira, a corporação localizou Gabrielle de Macedo da Silva, 22 anos, a outra vítima, que estava perto do piscinão do Jardim Zaíra, na altura da Rua Prefeito Doutor Dorival Resende da Silva, segundo a Prefeitura de Mauá.

O corpo de ontem foi avistado por pedestres, que acionaram a PM (Polícia Militar), que foi ao local por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida para fazer a retirada. Segundo os bombeiros, trata-se de pessoa com idade entre 22 e 25 anos e com 1,65 metro de altura.

De acordo com familiares, Gabrielle era usuária de drogas e estava em um buraco perto do Córrego Corumbé, também em Mauá, no momento da chuva. Ela estaria acompanhada da vítima encontrada ontem e os dois não conseguiram sair quando a chuva forte começou.

DIA VIROU NOITE

O céu escureceu na região ontem no meio da tarde e pancadas isoladas de chuva em alguns bairros trouxeram transtornos para quem estava na rua.

Em Santo André, quem passou pela Avenida Giovanni Batista Pirelli, nos dois sentidos, teve de ter paciência porque o Córrego Cassaquera transbordou e a água invadiu as pistas. Segundo a Defesa Civil, as avenidas Santos Dumont e Firestone também ficaram intransitáveis. Na Vila Pires, ruas próximas à Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo tiveram água acima do nível das guias. Segundo a Prefeitura, não houve transbordamento de rios.

Em São Bernardo a Defesa Civil registrou a queda de uma árvore no cruzamento da Rua Álvaro Alvim com a Rua MMDC, na Pauliceia. Segundo a prefeitura, não houve feridos. A via foi interditada pelo departamento de trânsito para que a árvore fosse removida. Ainda de acordo com o Paço, não foram registrados pontos de alagamento na cidade.

São Caetano registrou queda de seis árvores, sendo que duas desabaram em cima de seis veículos, quatro no bairro Prosperidade e dois no Nova Gerty.

Em Diadema, o Paço informou que a única ocorrência foi queda de árvore de médio porte na Rua Cristóvão Jaques, na Vila Nogueira. Não houve vítimas nem danos materiais. O Corpo de Bombeiros realizou o corte da mesma e a Prefeitura vai providenciar a limpeza do local.

Mauá e Ribeirão Pires não registraram ocorrências. Rio Grande da Serra não retornou contato do Diário.