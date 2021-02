Homem que atirou em jornalista já foi acusado de violência

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021



Foragido após atirar no rosto do jornalista Daniel Lima, 70 anos, em São Bernardo, Ageu Rosas Galera, 35 (foto abaixo), está suspenso da GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Interior, desde 2019. Isso porque ele, então solteiro, sob o nome de Ageu Diaz Rosas, e outros sete guardas-civis foram acusados de emprego de violência e grave ameaça, além de causar intenso sofrimento físico e mental a pelo menos cinco vítimas em 2016.

Segundo o processo ao qual o Diário teve acesso, os GCMs estavam em ronda pelo bairro Caminho da Luz, em Indaiatuba, em 26 de julho de 2016 quando abordaram grupo de pessoas que estava na calçada. Ao questionar sobre a existência de drogas no local, eles agrediram os indivíduos, sendo que Ageu foi acusado de colocar a arma na cabeça, nas costas e nos joelhos das vítimas as ameaçando de morte. A ação durou aproximadamente 20 minutos.

Depois, os GCMs seguiram para o bairro Campo Bonito e abordaram um homem consumindo bebida alcoólica na calçada em frente de sua casa. Ele também levava cinco porções de cocaína para consumo próprio. Todos os agentes de segurança agrediram a vítima, resultando em lesão corporal grave. Já no carro e com a liberdade restrita, o que caracteriza sequestro, a vítima continuou sendo agredida e um saco plástico chegou a ser colocado em sua cabeça. O homem também foi ameaçado e levou uma facada.

A Prefeitura de Indaiatuba corroborou que o guarda responde a processo judicial e está afastado desde 7 de maio de 2019. No entanto, a administração não confirmou a natureza do processo. “Até o momento a Guarda Civil de Indaiatuba não possui informações oficiais e se coloca à disposição da Justiça para auxiliar no que for necessário”, completou a nota enviada na manhã de ontem à equipe do Diário.

Ageu está foragido desde segunda-feira depois que atirou na face de Lima. Prisão temporária foi decretada, ou seja, caso seja capturado, o GCM e empresário poderá ficar detido por até 30 dias. Ontem, a fachada no pet shop Dr. Galera, no Jardim do Mar, onde o crime aconteceu, foi pixada com pedido de justiça.

ENTENDA O CASO

O caso começou quando Lima deixou dois cachorros para tomar banho no pet-shop Dr. Galera, no Jardim do Mar, em São Bernardo, por volta das 11h. Às 14h30, o procedimento ainda não tinha sido concluído. No local em busca de informações, a discussão com Ageu, marido de Letícia Ramos Galera, proprietária do estabelecimento, iniciou após o GCM dizer que o jornalista não precisava pagar pelo serviço. “Eu pago para não ver mais sua cara aqui”, disse Ageu, furioso.

Porém, o jornalista insistiu para pagar a conta e, após conversa com Letícia em que se referiu a Ageu como “aquele rapaz”, o GCM voltou com a arma e disparou. Ele retirou os discos de gravação das câmeras do local e fugiu em motocicleta desconhecida.