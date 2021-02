Sem conseguir transferir cadeira, Tite nomeia Magali na Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 14:38



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), nomeou a ex-vereadora e primeira suplente do Cidadania, Magali Selva Pinto, como diretora da Secretaria de Educação, chefiada por Fabrício Coutinho. A admissão, confirmada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial, mostra que não avançou a discussão jurídica para que ela assuma a cadeira de Tite no Legislativo.

No dia 1º de janeiro, Tite foi eleito presidente da Câmara. Como há imbróglio jurídico envolvendo o registro de candidatura de José Auricchio Júnior (PSDB), Tite foi alçado ao comando do Executivo. Auricchio teve o registro indeferido pela juíza eleitoral Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, alegando que o político teve condenação que remonta à eleição de 2016, quando recebeu doação de campanha de duas mulheres que não tinham condições financeiras.

Durante o mês de janeiro, o departamento jurídico do Legislativo se debruçou se Magali teria direito a herdar a cadeira de Tite. Dois entendimentos permearam as discussões. O primeiro, o de que Magali poderia ficar com a vaga, até para preencher os 19 assentos da casa. O outro, de que o suplente só é convocado em caso de licença do titular do posto, o que não se configura, já que Tite, tecnicamente, não efetivou essa saída temporária. O setor jurídico recomendou pela não concessão da vaga, mas transferiu o veredicto ao plenário.