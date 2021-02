Santo André realiza exames médicos antes de viagem a Jacutinga

Derek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 13:37



O elenco do Santo André realizou na manhã desta quarta-feira, 3, bateria de exames visando a disputa do Campeonato Paulista. Todos os jogadores que já foram contratados estiveram no Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D`Or São Luiz, e fizeram ecocardiograma, teste ergométrico e coleta de sangue, passo importante no processo de preparação para o Paulistão, na antevéspera da viagem para Jacutinga, em Minas Gerais, onde a delegação passará 15 dias.



"O check-up é uma ferramenta importante para os jogadores e para o clube descartarem qualquer problema, principalmente cardiovascular, antes dos treinos efetivos", afirma Thiago Líbano, coordenador de cardiologia dos hospitais da Rede D''Or São Luiz no Grande ABC.



Participaram da coletiva o presidente do Santo André Sidney Riquetto, o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, o técnico Paulo Roberto Sanros, o goleiro Fernando Henrique, o volante Paulo Roberto e o secretário de Esporte e Prática Esportiva da Prefeitura, Marcelo Chehade.