Após mais de 12 horas de voo, Palmeiras chega ao Catar para disputar Mundial

03/02/2021 | 13:13



A delegação do Palmeiras chegou ao Catar no início da tarde desta quarta-feira (horário de Brasília) para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O elenco deixou São Paulo pouco antes da meia-noite e, após mais de 12 horas de viagem, o voo fretado com o elenco, comissão técnica e dirigentes pousou em Doha por volta das 18h35 no horário local (12h35 em Brasília). A estreia do time será no próximo domingo pela semifinal do torneio contra o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

O elenco embarcou em um voo da companhia Qatar Airways horas depois do empate por 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores ocuparam as fileiras da primeira classe da aeronave e procuraram descansar durante a viagem. O clube até preparou um traje especial para a ida ao Catar. Os atletas vestiram ternos cinzas decorados com um broche do Palmeiras e mais uma gravata verde de tom escuro para a ocasião especial.

O Palmeiras se despediu de São Paulo na noite desta terça-feira com o apoio da torcida. Palmeirenses se reuniram na porta da Academia de Futebol e também no aeroporto de Guarulhos para ter um contato distante e acenar para o ônibus da equipe. Campeão da Copa Libertadores no último sábado, o clube vai participar pela primeira vez de um Mundial de Clubes organizado pela Fifa.

Após a chegada ao Catar, toda a delegação passou por testes PCR para a detecção do novo coronavírus e seguirá ao hotel, onde cada uma das mais de 60 pessoas ficará em quartos separados. Caso os exames apresentem testes positivos, o elenco estará liberado para na quinta-feira iniciar os treinos em Doha. No mesmo dia a comissão técnica irá ao estádio Ahmed bin Ali, na cidade de Al Rayyan, para acompanhar a partida que define qual será o adversário na semifinal do próximo domingo. Também participam do torneio o Al Ahly, do Egito, o Al Duhail, do Catar, e o Bayern de Munique, da Alemanha.

Por causa das restrições impostas pela pandemia, os jogadores não terão contato com pessoas externas à delegação. Os treinos no Catar serão sem a presença da imprensa. O time também não poderá receber visitas ou participar de eventos promovido por patrocinadores. Só será permitido deixar o hotel para treinar ou para jogar. O Palmeiras disputará a semifinal no Education City, estádio inaugurado em 2020 e construído para a próxima Copa do Mundo.