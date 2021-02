Eva Wilma aparece em vídeo pela primeira vez desde que recebeu alta do hospital

03/02/2021 | 12:10



Na última terça-feira, dia 2, a atriz Eva Wilma apareceu em vídeo para agradecer mensagens de carinho que recebeu enquanto estava internada. Foi a primeira vez que a atriz apareceu depois que teve alta do hospital no último domingo, dia 31.

No vídeo, postado no Instagram de Marcus Montenegro, agenciador de artistas, Eva disse:

- Olá. Raramente estou aqui para conversar assim diretamente com vocês. Agradecer muito a toda equipe do Vila Nova Star, o hospital. Aos médicos maravilhosos. E agradecer a vocês todos, que me mandaram mensagens encorajadoras e muito bonitas, que me ajudaram muito. Podem ter certeza. De todo o meu coração, obrigada, obrigada e obrigada! E vamos juntos.

Eva Wilma foi internada em janeiro de 2021, após ser diagnosticada com pneumonia.