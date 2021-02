Lira e Pacheco se reúnem com Bolsonaro e defendem harmonia para pacificar o País

03/02/2021 | 11:08



Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto e defenderam harmonia para pacificar o País. Lira e Pacheco foram eleitos para o comando do Legislativo com apoio de Bolsonaro. Conforme o Estadão/Broadcast publicou, a articulação envolveu liberação de verbas federais para deputados e senadores em troca de votos. No Congresso, Bolsonaro é alvo de pressão para abertura de um processo de impeachment. Os presidentes da Câmara e do Senado, porém, vêm reforçando gestos para blindar o chefe do Planalto.

Os três fizeram uma declaração à imprensa após o encontro. Pacheco e Lira citaram foco prioritário para a vacinação contra a covid-19 e uma agenda de recuperação econômica. "Sempre resguardando a independência de um Poder em relação a outro, mas é fundamental esse diálogo", afirmou o presidente do Senado. "O foco principal, também é do presidente da República, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia com a disponibilização de vacinas."

Arthur Lira, por sua vez, destacou que a ida dos parlamentares ao Congresso é um gesto de harmonia com o Executivo. De acordo com ele, o foco, inicialmente, está 100% voltado ao combate à pandemia. "Vamos manter um clima harmônico de muito trabalho, muito diálogo e de muita responsabilidade este ano para minimizar todos os efeitos danosos e produtor um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil", disse o presidente da Câmara.