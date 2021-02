03/02/2021 | 11:11



Menino ou menina? Maria Lina Deggan divulgou um vídeo nas redes sociais em que revela as apostas dela e do namorado, Whindersson Nunes, sobre o sexo do bebê que estão esperando. No vídeo, a estudante de engenharia diz:

- Eu acho que é menino, não sei por que, mas eu acho que é menino. Não sei se é porque eu quero, mas eu acho que é menino. O Whindersson acha que é menina, mas eu acho que é menino.

Recentemente, Whindersson usou as redes sociais para escrever um lindo texto sobre paternidade. O youtuber e a namorada estão esperando o primeiro filho.