Marcella Rica diz que irá se casar com Vitória Strada só após a pandemia

03/02/2021 | 11:11



Marcella Rica está animada com o casamento com Vitória Strada! Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que poder assumir o relacionamento com a artista é uma conquista que deve ser celebrada:

- Estamos numa fase de muito amor e muita liberdade, disse ela, explicando que antes do namoro com a atriz, viveu outros relacionamentos que precisavam ser escondidos da mídia pela dificuldade de aceitação.

- Tinha aquela coisa de chegarmos em horários diferentes nos eventos e, quando chegávamos, ficávamos separadas, como se não nos conhecêssemos, conta.

Feliz com o fato de ter o apoio do público, ela comemora:

- As pessoas elogiam, e muitas meninas nos agradecem, porque estão conseguindo um diálogo mais aberto em casa. No país que mais mata LGBTs no mundo, é uma conquista a ser celebrada.

Mas afirma que essa celebração toda só acontecerá mesmo depois da pandemia, quando pretendem oficializar a união:

- Só quando estiverem todos vacinados, porque queremos casar com a família toda reunida. Quando todo mundo puder se abraçar, começaremos a pensar neste evento.