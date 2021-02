Da Redação

Se você está à procura das melhores marcas de pneus para comprar, provavelmente está na hora de trocar os utensílios do seu carro. Porém, diante da quantidade de modelos e tamanhos, a dúvida é: qual escolher?

A única certeza que fica é que a peça deve priorizar qualidade, conforto e segurança. Contando com o prolongamento da vida útil dos pneus, ótima performance no carro e tecnologia favorável.

Por isso, selecionamos os 5 fabricantes de pneus mais tradicionais do mercado: As melhores marcas. Iremos destrinchar suas principais vantagens e custos. Então, prepare-se para conhecer as opções disponíveis para seu automóvel e veja como definir o melhor alvo de compra.

Por que escolher entre as melhores marcas

Engana-se quem pensa que optar por pneus dos fabricantes mais tradicionais é apenas um luxo. Adquirir peças de marcas superiores representa cuidados especiais de quem se importa com o carro. E também de quem precisa dele com ótimo funcionamento durante a rotina.

Vale destacar que um conjunto confiável de pneus valida a segurança na hora de utilizar o automóvel. Incluindo as outras pessoas que também circulam pelas rodovias.

Por outro lado, quando o motorista insiste em manter itens em más condições, ele estará colocando em risco a condução. Além de gastar mais combustível. Para evitar esses problemas, é fundamental:

Trocar as rodas do carro no tempo certo;

Fazer a manutenção com frequência;

Ter cuidado com alinhamento e balanceamento;

Escolher pneus entre as melhores marcas.

Agora, descubra quais são elas.

1- Michelin

A Michelin aparece entre as fabricantes de pneus mais famosas do mundo, e não é coincidência. Já são mais de 127 anos atuando com alto padrão de qualidade, com o objetivo de atender seus consumidores por meio de ótimas tecnologias.

Embora estejam nas prateleiras mais caras do mercado, os produtos da Michelin são perfeitos para ajudar a economizar combustível, principalmente pela baixa resistência de rolagem no desempenho em estradas.

Outra grande vantagem é a durabilidade presente nos pneus, o que evita a troca antecipada por desgaste. Isto é, com relação a pneus mais baratos. Lembre-se que muitas vezes o barato sai caro. E neste caso, com produtos de excelente qualidade que pesam um pouco mais no bolso, o retorno compensa bastante.

2- Goodyear

Representando até 19% das vendas de pneus no Brasil, a Goodyear se mantém entre as fabricantes mais tradicionais. Especialmente quando se fala em peças para picapes, como a linha para SUVs. Fora os modelos disponibilizados para ônibus, caminhões, aeronaves, veículos moldados para terraplanagem e etc.

Mas a marca também propõe ótimos itens para carros de passeio. E para isso, dispõe do seu centro de provas ultra tecnológico.

Entre as linhas mais utilizadas pelos seus consumidores estão: Eagle, Kelly, Efficientgrip e Assurance. Cada qual com benefícios especiais, como custo-benefício, potencialização da direção do veículo e alta performance. Os preços podem variar bastante, de R$163 a R$1.680. Contudo, a qualidade no desenvolvimento vale a pena.

3- Pirelli

Desde 2015, sob nova direção, a Pirelli propõe peças flexíveis, multifuncionais e ágeis. Mesmo depois da venda, a fabricante permaneceu otimizando seus conjuntos de pneus.

O motorista que compra os produtos da Pirelli nota sua altíssima habilidade na condução em vias urbanas. Sobretudo em locais que não sejam estradas extensas. Apesar disso, mantém-se entre as melhores marcas pelo conforto e atuação ao conduzir automóveis. Apresentando-se em segundo lugar entre os modelos mais vendidos em todo território nacional.

É uma das fabricantes mais queridas do Brasil, e não é de hoje! Uma de suas linhas principais – e mais bem avaliadas – são os pneus Pirelli Cinturato P1, que atendem a maioria das medidas de carros populares:

Há opções para diferentes raios em veículos de passeios.

4- Bridgestone

Os pneus da Bridgestone estão em ascensão no mercado nacional e internacional. Aparecendo entre as peças mais vendidas do ranking com linhas para diversos tipos de veículos. Como utilitários, carros de passeio, máquinas automotivas agrícolas e industriais, caminhões e ônibus. As linhas mais potentes para SUVs também valorizam o funcionamento das picapes.

O foco da Bridgestone ao desenvolver pneus está centralizado na execução, proteção, tranquilidade, conforto e economia de combustível. Trata-se de uma marca valiosa, que pensa prioritariamente na comodidade dos seus clientes. Com ótimas peças duráveis.

Os diversos modelos oferecidos exibem custos variáveis, com itens vendidos por R$280 a R$2.500 aproximadamente. Mesmo que custe um pouco mais, é uma ótima pedida.

5- Continental

Estamos falando da fornecedora mais tradicional da nossa lista. A Continental é uma das marcas mais antigas em comparação com as outras que já mencionamos, produzindo várias peças para automóveis desde o ano de 1871. Como os pneus, famosos pela alta capacidade nos mais variados tipos de solo; piso seco ou molhado.

Geralmente, é a escolhida pelos consumidores que buscam pneu bom e barato. E talvez seja este mesmo o seu grande diferencial: o preço mais justo.

Ainda assim, a fabricante dispõe de modelos imponentes para muitas classes de veículos. Permanecendo no ranking das mais importantes aqui no país. O que se explica pelos requisitos úteis atendidos aos motoristas que usam bastante o carro.