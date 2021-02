Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão ainda não assinaram papéis do divórcio

03/02/2021 | 10:10



Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão ainda não assinaram o divórcio. Pelo menos é o que diz o jornal Extra! Diante da decisão de ainda não darem início às questões legais da separação, amigos do ex-casal, que anunciou o término acerca de um mês, ainda acreditam numa reconciliação.

No entanto, caso decidam mesmo assinar os papéis do divórcio em breve, eles não terão muitos problemas, já que assinaram um contrato pré-nupcial e não terão que dividir bens. Marina já tinha sua própria casa no Rio de Janeiro, enquanto Xandinho também possuía um apartamento em São Paulo.

Mas, apesar de amigos ainda acreditarem na reconciliação, segundo o jornal, Xandinho já deu pistas que seguiu em frente!

Além de ter sido fotografado almoçando com duas amigas em São Paulo, ele também passou a conhecer novas mulheres no Instagram. Uma das moças, aliás, tem o mesmo nome de Marina Ruy Barbosa. É a morena Marina Name.

A publicação revelou que ela tem 26 anos de idade, é do Paraná, e leva uma vida bem discreta, sem muita exposição nas redes sociais. Ela mantém o perfil trancado no Instagram, por exemplo. É psicóloga e filha de pais donos de cartórios.