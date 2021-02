Silvia e Nickollas Grecco são convidados pela Fifa para o Mundial

Derek Bittencourt

Eleita a Torcedora do Ano no prêmio Fifa The Best em 2019, a mauaense Silvia Grecco foi convidada junto do filho, Nickollas, para assistirem o Mundial de Clubes, no Catar. Palmeirenses, eles foram convidados pela própria Fifa para acompanhar os jogos do Verdão, que será o representante sul-americano na competição após vencer o Santos, por 1 a 0, na final da Copa Libertadores, sábado, no Maracanã. Moradores de Santo André, agora buscam agilizar as malas e documentações necessárias para o embarque, que já será nesta sexta-feira, 4. O primeiro jogo do Palmeiras será no domingo, contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul.

"O presidente da Fifa nos convidou e estamos correndo feito loucos para (arrumar tudo e) embarcar no dia 4 (nesta sexta-feira", disse Silvia em rápido contato com o Diário. No fim de semana, mãe e filho estiveram no Rio de Janeiro acompanhando o triunfo alviverde na Libertadores. No domingo, a atual secretária da Pessoa com Deficiência da Capital havia dito, também ao Diário, que sonhava em poder ir ao Oriente Médio narrar o Mundial para Nickollas. "E não é que recebemos mesmo o convite?", contou ela, que foi surpreendida com um e-mail. "O Nick está todo eufórico, feliz. Vamos representar nossa torcida. Com muito orgulho", publicou Silvia, em uma rede social.