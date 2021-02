Bruna Marquezine abre álbum de viagem a Fernando de Noronha, Enzo Celulari também posta fotos - e fãs enxergam a atriz em reflexo

03/02/2021 | 09:10



Os rumores de que Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão juntos já existem há tempos. Apesar de não ter nada confirmado oficialmente, o bafafá ficou ainda mais forte quando eles resolveram viajar para Fernando de Noronha na mesma época e foram flagrados aos beijos no Bar do Meio, além de terem sido vistos curtindo a praia com amigos no fim de semana.

Na noite de terça-feira, dia 2, no entanto, a atriz resolveu abrir o álbum da viagem, mostrando que agora está hospedada no hotel que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank têm no local.

Mas você pensa que os indícios do relacionamento acabaram? Que nada! Enzo também postou algumas fotos - e em um dos clique os fãs do casal apontaram o reflexo de Bruna nos olhos do empresário. Eita!