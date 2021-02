Após eliminação no BBB21, Juliette é alvo dos brothers e Lucas e Nego Di discutem

03/02/2021 | 09:10



Noite tensa no BBB21! Após a eliminação de Kerline na terça-feira, dia 2, o clima seguiu pesado no confinamento. Isso porque, Nego Di e Lucas Penteado tiveram uma baita discussão após tentativa do ator em se aproximar do humorista para que eles combinassem de novamente fazerem dupla caso seja necessário em alguma prova.

O humorista afirmou que, às vezes, vencer não é o mais importante e seus valores estão acima de qualquer coisa, alfinetando Lucas e disparando que não confia nele.

- Eu não sou e nem nunca vou ser desleal com o que eu sinto, com o que eu acredito por causa de ganhar prova, por causa de dinheiro, por causa de prêmio, por causa de status, por causa de nada. Para mim, quando eu perco a confiança em alguém demora e, às vezes, não volta. Ainda mais quando é alguém que não tem um histórico de confiança, disparou ele.

Nego Di seguiu falando sobre confiança e o clima ficou ainda mais tenso.

- Você está agindo como se a gente fosse amigo há anos, e eu tivesse a obrigação de confiar em ti acima de qualquer coisa. Eu vou te ser sincero, não consigo confiar em ti, disse.

E Lucas rebateu:

- Sabe esse sentimento do traído? É recíproco. Nesse momento é.

Nego Di comenta que que Lucas tenta jogar os problemas para ele:

- Tu é muito irresponsável e tu quer jogar a culpa dos teus problemas nos outros. Tu é irresponsável. Até que tu me prove que tu não é, tu é irresponsável... Tu não tem que invadir o meu espaço e querer que eu aja contigo como se nada tivesse acontecendo, porque está acontecendo.

Lucas não gostou e rebateu o brother e a partir daí o tom da discussão foi aumentando com Nego Di se exaltando.

- Mau-caráter se f***e na vida, não só no Big Brother, disse.

- Você devia falar isso pro espelho também, retrucou Lucas.

- Para mim tu é mau-caráter. Tu quer revolucionar todo mundo, mas não lava uma louça, respondeu Nego Di.

E Lucas continuou:

- Você que decide a revolução que cada um faz.

E o humorista finalizou:

- Que revolução tu faz? Defendendo vagabundo?

Mais confusão...

Mas a treta com Lucas não parou aí! Depois de Nego Di, Lumena também acabou se exaltando com o brother. O ator tentava explicar qual era a revolução que estava tentando fazer dentro da casa e que alguém estava ouvindo ele, que seria o público. Irritada, Lumena afirmou que não queria ser palco para ele.

- As mulheres negras estão esperando serem ouvidas há centenas de anos. É só isso que eu queria que você entendesse. Papo reto é aqui. Eu estou esperando ser ouvida por você desde o início do programa. Quando você quiser me ouvir, a gente troca aquela ideia, disse em determinado momento da briga.

O paulista afirma que é difícil conversar quando ela deixa ele falando sozinho e Lumena retruca:

- Claro, meu parceiro, porque é proporcionalidade. Eu chego me doando para você, e você pisa na minha cabeça. Eu tenho limites, eu preciso também me defender. Para me defender, eu saio.

Na área externa da casa, Lumena ainda diz que não quer que Lucas seja Zumbi dos Palmares. O brother fica sem entender e Lumena diz que ele quer fazer ela de otária.

Por fim, Lucas dispara, já sozinho:

- Cara, eu tô realmente perdido!

Todos contra Juliette

Lucas não está sozinho na confusões da casa! Juliette também acabou sendo alvo dos brothers durante a noite, depois de ter uma DR coletiva com todos os participantes, que foi convocada por ela mesmo.

A sister quis esclarecer seus sentimentos, mas ninguém parece ter gostado muito.

- Ju, a gente não é obrigado a gostar da sua arrogância, disse Viih Tube.

Já Projota pediu mais naturalidade da sister:

- Desde o início, você queria que as pessoas te quisessem, quando, na verdade, tem que ser algo mais natural.

Ao fim do bate-papo, Juliette quis ter uma conversa particular com Viih e a youtuber confessou:

- Perdi as contas de quantas vezes a gente já conversou sobre você. Você já percebeu que a gente nunca conversou sobre mim? Essa amizade não faz sentido, a gente só fala sobre você.

No fim da conversa, a sister ainda disse que precisava se afastar de Juliette para ver as coisas de fora.

Ao final de tudo, Juliette e Lucas se encontram e o ator perde que a amiga não entre na pilha:

- Tente se manter calma. Você precisa se manter calma. Não entra na pilha. Teve pessoas desconfortáveis, teve pessoas falando sobre você, mas não entra nessa pilha, não. Entra no pensamento do que eu tenho que fazer aqui e porque eu estou aqui. Foi o que me ajudou a sair da pilha. Ainda tem pilha para resolver, mas é o que vem ajudando. Se ajudou a mim, que estava literalmente todo mundo contra mim, não deixa isso acontecer contigo, não.

Big Fone triplo!

E como se não bastasse tanta confusão, Boninho resolveu colocar mais fogo no parquinho. Depois da saída de Kerline, o diretor confirmou nas redes sociais que o famosos telefone da casa irá tocar três vezes. Ele, no entanto, não deu pistas do que poderá ser dito aos confinados dessa vez. É esperar para ver...