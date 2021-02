César Filho revela que contraiu o novo coronavírus, mas tranquiliza os fãs: Graças a Deus, estou muito bem

03/02/2021 | 09:10



César Filho deu um susto em seus fãs ao publicar um vídeo no Instagram revelando que contraiu o novo coronavírus. Sereno, ele contou que começou a se sentir mal no fim de semana, e fez o teste que deu positivo, fazendo com que ele se isolasse e se afastasse de suas funções no Hoje em Dia, programa da Record TV que ele apresenta.

Na legenda do post que ele conta sobre o ocorrido, César escreveu:

Infelizmente, testei positivo para a Covid-19. Graças a Deus, estou muito bem. Vou me afastar um pouco aqui das redes sociais para poder repousar e retornar o quanto antes. Muito obrigado pelo carinho e preocupação. Em breve, com as bênçãos de Deus, estaremos juntos. #DeusÉBomOTempoTodo #DeusÉFiel #DeusNoComando #Fé #esperança

Depois que o apresentador contou sobre seu estado de saúde, ele recebeu o apoio de outros famosos, como Beth Goulart, que perdeu a mãe Nicette Bruno no final de 2020 para a doença, e Celso Portiolli, que escreveu:

Melhoras meu irmão! Se cuida por favor.

Que ele se recupere logo!