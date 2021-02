Governistas são eleitos para as comissões em Santo André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 00:08



A primeira sessão de Santo André de 2021, com a nova legislatura, ocorreu sem sustos para o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). A Câmara definiu os integrantes das comissões permanentes da casa alocando figuras de confiança do Paço nos blocos mais representativos.



Previamente definidos, os integrantes foram eleitos por aclamação. Rodolfo Donetti (Cidadania), Ana Veterinária (DEM) e Carlos Ferreira (PSB) integram a comissão de Justiça e Redação. Lucas Zacarias (PTB), Vavá da Churrascaria (PSD) e Jorge Kina (PSDB) formam a comissão de Finanças e Orçamento.



Conforme o líder de governo, Professor Jobert Minhoca (PSDB), a formação das comissões respeitou a representatividade de cada partido e de cada vereador. Conforme o parlamentar, a ideia é fazer com que os vereadores se sintam representados.



“Fiz a articulação do governo junto aos vereadores da base aliada e de oposição. Tentamos dar espaço para todos os vereadores e acredito que conseguimos. Acho que deu certo, já que na apresentação (dos integrantes das comissões durante a sessão) não teve nenhum tipo de objeção”, declarou Minhoca, que está na Desenvolvimento Urbano junto de Vavá da Churrascaria (PSD) e Wagner Lima (PT).



Para o presidente do Legislativo, Pedrinho Botaro (PSDB), a sessão ocorreu com tranquilidade. “A escolha das comissões foi tranquila. Foi uma proposta do governo e os vereadores acabaram aderindo. E temos uma boa expectativa para o andamento dos trabalhos na casa”, declarou.



Ainda na sessão de ontem, o primeiro suplente do PSDB, Márcio Colombo, foi empossado vereador na cadeira que pertence a Marcelo Chehade (PSDB), convocado para assumir a Secretaria de Esportes. Marilda Brandão (PSD) também tomou posse como parlamentar no lugar de Edson Sardano (PSD), que voltou a assumir a Secretaria de Segurança Pública no primeiro escalão da gestão de Paulo Serra.