Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 23:59



Após 65 anos, a Nakata Automotiva, tradicional fabricante de autopeças para o mercado de reposição a veículos leves, pesados e motocicletas, anunciou ontem que vai fechar a unidade de Diadema. Duzentos e vinte e cinco funcionários devem ser demitidos. A empresa decidiu concentrar suas operações em Extrema, Minas Gerais, onde já funciona um de seus centros de distribuição. A transferência deve ser concluída em abril. Com isso, acentua-se o processo de desindustrialização do Grande ABC. E o que é pior: a região não esboça nenhuma reação.

Dia após dia, sem que se apresente um único plano capaz de dar novo horizonte à economia das sete cidades, aumenta a lista de indústrias que decidem trocar o Grande ABC por outra região brasileira. Entre as grandes, impossível não citar Mangels e Ford, que fizeram história em São Bernardo antes de focar suas atividades, respectivamente, em Três Corações, também nas Minas Gerais, e Camaçari, na Bahia – onde a montadora fez estadia, por pouquíssimo tempo, enquanto se organizava para encerrar definitivamente sua produção no Brasil, conforme comunicado feito no início do ano.

Sem variação alguma, sucedem-se a cada anúncio reações de indignação e contrariedade de representantes da classe política e da sociedade civil, que não são capazes, todavia, de se articular para propor diretrizes que estanquem a sangria industrial. E, nesta fatídica toada, o Grande ABC vai perdendo sua sustentabilidade financeira, que, em breve, passará a comprometer o bem-estar de seus quase 3 milhões de habitantes.

Faz muito tempo que especialistas em desenvolvimento econômico alertam sobre a necessidade de a região encontrar nova vocação. A indústria automotiva como se conhece, que garantiu a riqueza das sete cidades nos últimos 50 anos, está fadada a desaparecer. Motores a combustão, sobre os quais se sustenta a indústria local, tornar-se-ão obsoletos em pouco mais de uma década e meia. E o que será a partir daí? É preciso começar a busca por respostas. Antes que se contabilize menos uma fábrica no Grande ABC.