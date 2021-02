02/02/2021 | 19:10



Nesta terça-feira, dia 2, Paolla Oliveira apareceu mais uma vez com um barrigão de grávida, mas desta vez ao lado do ator Lázaro Ramos. No Instagram, ambos compartilharam um vídeo divertido dos bastidores do filme Papai é Pop.

Esses são Tom e Elisa. Pai e mãe de primeira viagem. Estamos a todo vapor aqui nas filmagens de Papai É Pop. Fazer mais uma comédia está trazendo saúde pra vida. Amo contar histórias, amo cinema. PS: As duas barrigas são postiças, escreveu Lázaro.

Nos comentários, alguns seguidores se assustaram com a brincadeira - e pensaram que a atriz estava realmente grávida.

- Gente, que susto! Achei que Paolla estava grávida mesmo!, comentou uma fã.