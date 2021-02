Cesar Filho testa positivo para covid-19 e anuncia afastamento

02/02/2021 | 17:40



Cesar Filho, apresentador do Hoje Em Dia, da Record TV, anunciou ter contraído o novo coronavírus. O relato foi feito em seu Instagram na tarde desta terça-feira, 2.

"Infelizmente, testei positivo para a covid-19. Graças a Deus, estou muito bem. Vou me afastar um pouco das redes sociais para poder repousar e retornar o quanto antes. Muito obrigado pelo carinho e preocupação", escreveu o apresentador.

Em um vídeo, ele explicou mais sobre como descobriu a doença: "Não estive muito bem no sábado, com um pouco de dor no corpo, mal-estar, cansaço, coriza, e, de sábado para domingo, tive uma elevação de temperatura e tomei remédio para baixar a febre."

E continuou: "No domingo, acordei super bem, mas, no decorrer do dia, comecei a sentir mal-estar novamente. Avisei a Rede Record e fui para o hospital."

Apesar de só receber a confirmação na segunda-feira, 1º de fevereiro, Cesar Filho conta que começou a se tratar desde o dia anterior. "Continuo bem, tenho apenas muita dor no corpo ainda e muito cansaço", afirmou.