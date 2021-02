Bruna Marquezine pode ter problemas com Claudia Raia, mãe de Enzo Celulari, por causa de Isabelle Drummond

02/02/2021 | 17:10



Parece que o relacionamento de Bruna Marquezine e Enzo Celulari mal começou, mas já traz alguns problemas... segundo informações de Keila Jimenez, do programa Hora da Venenosa, Claudia Raia, mãe de Enzo, está sofrendo um impasse.

Isso porque Isabella Drummond, que já teve problemas com Bruna no passado, é uma das queridinhas de Claudia. Ambas atuaram juntas em Verão 90 como mãe e filha e, desde então, elas conversam em um grupo que Claudia mantém só com atrizes que foram suas filhas na ficção.

Com a veterana agora sendo sogra de Bruna, ela vai ter que sentir se Isabelle está desconfortável e vice-versa. Lembrando que as duas se desentenderam na época em que Isabelle terminou o namoro com Tiago Iorc pouco tempo após o músico protagonizar um clipe com Bruna. Na época, a ex de Neymar Jr. foi apontada como o pivô da separação.

Eita!

Será que Bruna realmente já começou sua relação com a sogra com o pé esquerdo?