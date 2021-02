02/02/2021 | 17:10



Quem entrou no Twitter na manhã dessa terça-feira, dia 2, levou um susto ao olhar os assuntos mais falados no trends. Entre intrigas do BBB, assuntos políticos e outros, lá estava: Ivete tá solteira.

Os fãs que se assustaram com a frase não perderam tempo em tentar entender o que estava acontecendo, mas logo se tocaram que se tratava apenas de uma brincadeira. O casamento da cantora está mais do que bem, e o termo tá solteira, na verdade, se trata do nome da mais nova música da rainha do axé.

Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha é uma parceria de Ivete com Xanddy, do Harmonia do Samba.