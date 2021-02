Neuer garante Bayern motivado para Mundial: 'Queremos o 6º título da temporada'

02/02/2021 | 15:37



Possível rival do Palmeiras numa eventual final no Mundial de Clubes da Fifa, o Bayern de Munique segue com fome de títulos. É o que garante o goleiro Manuel Neuer. De acordo com o experiente jogador, o time alemão vai em busca do sexto troféu na temporada, após brilhar em seu país e na Europa.

"Estou ansioso pelo Mundial porque já tivemos essa experiência antes e vencemos. Agora teremos a chance de jogar duas partidas no Catar. E estamos determinados a conquistar o sexto título", disse Neuer, em entrevista ao site da Fifa. "Com certeza, o sexto troféu é uma motivação extra. Temos um objetivo muito claro em mente e vamos tentar alcançá-lo de um jeito positivo."

O Bayern terminou a temporada europeia passada com cinco títulos. Foi campeão do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Em nível continental, levantou os troféus da Liga dos Campeões e da Supercopa da Europa. Se vencer o Mundial, terá um recorde de seis títulos em apenas uma temporada, uma vez que o torneio organizado pela Fifa ainda é relativo à temporada passada.

Neuer, contudo, avisou que o foco da equipe ainda está no Alemão. Na sexta-feira, visitará o Hertha Berlin, antes de viajar para o Catar. "Neste momento ainda estamos focados no Campeonato Alemão. Mas vamos ter tempo para nos preparar (para o Mundial)."

A estreia do Bayern será na segunda-feira, dia 8, contra o vencedor de Al Duhail, representante da casa, e Al Ahly, do Egito. O goleiro admitiu que quase não conhece as duas equipes. "Nós já conhecemos o Al Ahly, são os campeões africanos. Então, não seria um jogo fácil. Nunca é muito fácil enfrentar times que você conhece muito pouco."

Eleito o melhor goleiro do mundo na temporada passada, Neuer chegará ao Catar com a experiência de ter disputado e vencido o campeonato de 2013. Na ocasião, os alemães derrotaram na final por 2 a 0 o Raja Casablanca, algoz do Atlético-MG na semifinal.

Assim como Neuer, David Alaba, Jerome Boateng e Thomas Müller estavam naquele grupo e poderão jogar mais um Mundial, a partir de segunda. O torneio começa nesta quinta-feira. Representante sul-americano, o Palmeiras estreará no domingo. Enfrentará o vencedor do duelo entre o Tigres, do México, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.