Marcelo perde comando das principais comissões da Câmara em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 15:32



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), perdeu o comando das duas principais comissões da Câmara. O G-14, grupo de parlamentares que se denominam independentes, vai liderar os blocos responsáveis pelos pareceres dos projetos mais importantes que passam pelo Legislativo.

Na comissão de Constituição, Justiça e Redação, os eleitos foram Samuel Enfermeiro (PSB), Vaguinho do Zaíra (PSD) e Sargento Simões (Podemos), todos com 14 votos. Na de Finanças e Orçamento, os escolhidos foram Leonardo Alves (PSDB), Eugênio Rufino (PSDB) e Admir Jacomussi (Patriota), também com 14 votos. Simões e Rufino vão ser presidentes de seus blocos. Vaguinho e Jacomussi, secretários. Samuel e Leonardo, integrantes.

Pelo lado governista, concorreram Renan Pessoa (Avante), Júnior Getúlio (PT) e Alessandro Martins (PDT) – no caso, à comissão de Constituição, Justiça e Redação – e Irmão Ozelito (PSC), Neycar (SD) e Chiquinho do Zaíra (Avante) – Finanças e Orçamento. Todos obtiveram nove votos.



Com o cenário, Marcelo enfrentará ainda mais dificuldade na relação com o Legislativo. No dia 1º de janeiro, viu Zé Carlos Nova Era (PL) ser eleito presidente da Câmara à revelia dos interesses do Paço - toda mesa diretora, aliás, integra o G-14.

Logo após a configuração da derrota, Chiquinho anunciou que entrará na Justiça contra a composição, sob alegação de falta de proporcionalidade entre os partidos. “A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 25º, parágrafo 1º, diz que em cada comissão será assegurada, quando possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Somos em 23 vereadores aqui e não estou vendo a proporcionalidade. Eu me sinto prejudicado.”

A crítica de Chiquinho recaiu no fato de o PSDB ter emplacado dois nomes na comissão de Finanças e Orçamento, justamente a que ele concorreu.

Na comissão de Educação e Cultura, outros integrantes do G-14 foram eleitos: Jairo Michelângelo (PTB), Madeira (Patriota) e Wellington da Saúde (PP). Na comissão de Direitos Humanos e Cidadania, vão ocupar as cadeiras Sargento Simões, Madeira e Leonardo Alves.

VISITA

Marcelo compareceu à casa na abertura oficial dos trabalhos da legislatura – houve sessão na sexta-feira, em levantamento de recesso, para votação de projeto que congelou o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Pregou independência dos poderes, mas fez discurso em busca de aproximação com os vereadores.

“Fomos eleitos para trabalhar e representar a nossa população. Acredito muito que esta Câmara irá trabalhar bastante pelo nosso povo sofrido, em especial neste momento de crise sanitária que vivemos, que é a pandemia da Covid. Não podemos medir esforços para poder salvar vidas”, comentou o petista, que foi vereador por três mandatos. “Teremos divergências como todo governo e a política têm. Mas tenho certeza que as convergências serão maiores, que é o olhar pelo nosso povo.”

Nos bastidores, há reclamação constante sobre falta de diálogo do governo com boa parte da Câmara. No projeto de congelamento do IPTU, por exemplo, Marcelo tinha plano inicial de aplicar o reajuste pela inflação no tributo. Mas apenas quando ficou cristalina a possibilidade de inclusão de emenda vetando qualquer aumento é que alguém do alto escalão da gestão foi destacado para dialogar com o G-14 – o secretário de Planejamento, Rômulo Fernandes (PT), não conseguiu demover os parlamentares.