Débora Nascimento e Marlon Teixeira, ex de Bruna Marquezine, aumentam rumores de namoro após postarem fotos iguais

02/02/2021 | 15:10



Como você viu, Débora Nascimento e o modelo Marlon Teixeira estariam vivendo um romance e de acordo com o jornal Extra, passaram a virada do ano de 2020 para 2021 juntos. E parece que, apesar de tentarem esconder a relação, os dois deram mais uma pista de que realmente estão juntos.

Segundo a publicação, além de publicarem fotos no mesmo lugar, a vila de Caraíva, na Bahia, os dois publicaram, com algumas horas de diferença, a mesma imagem de um barco, marcando também a mesma localização, através de seus respectivos Instagram Stories.

Débora está solteira desde agosto de 2020, quando terminou o namoro com o dermatologista Luiz Perez. Já Marlon, que teve um affair com Bruna Marquezine em 2015, terminou em fevereiro de 2020 sua relação com a modelo e cantora australiana Cheyenne Tozzi, com quem tem uma filha.