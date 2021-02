Wanessa e Zezé Di Camargo ganham reality show sobre a família na Netflix

02/02/2021 | 15:10



Seria o Keeping Up With the Kardashians brasileiro?! Por meio do Twitter, Wanessa Camargo anunciou que terá um reality show na Netflix para mostrar a sua rotina na fazenda ao lado do pai, Zezé Di Camargo, em Goiás! Na rede social, a cantora comemorou a notícia e ainda indicou que o programa irá se chamar É O Amor.

A ideia é mostrar pai e filha conversando sobre laços familiares e música. Os fãs verão muitas cenas de bastidores de uma das famílias mais famosas do mundo da música.

Ao informar a novidade, o Twitter da Netflix postou:

É O Amor! O dia a dia da Wanessa e seu pai, Zezé Di Camargo, diretamente do sítio deles lá de Goiás. Eu mal posso esperar pra compartilhar com vocês essa série documental cheia de música, amigos e família.

Zezé ainda comemorou no Instagram:

Que prazer e orgulho compartilhar essa novidade com vocês!!!

Demais, né? Quem aí vai assistir?