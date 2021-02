Corpo de homem é encontrado em Mauá

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 14:56



Duas pessoas que trabalham na região do bairro Capuava, em Mauá, avistaram no início desta tarde, um corpo no Piscinão de Capuava.

Ele foi encontrado, próximo da Avenida Santa Mônica e pode ser do homem desaparecido no domingo, após chuva forte.

De imediato, os passantes acionaram a Polícia Militar, que chegou por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros está no local para fazer a retirada.

O Corpo de Bombeiros localizou na segunda-feira o corpo de Gabrielle de Macedo da Silva, 22 anos , uma das duas vítimas da chuva de domingo, em Mauá. O corpo estava nas proximidades do piscinão do Jardim Zaíra, na altura da Rua Prefeito Lourival Resende da Silva, segundo a Prefeitura de Mauá.

De acordo com familiares, Gabrielle era usuária de drogas e estava em um buraco perto do Córrego Corumbé, também em Mauá, no momento da chuva. Ela não conseguiu sair a tempo.

