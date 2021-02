Tutora é presa acusada de maus-tratos a cachorro em Diadema

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 14:36



Nesta segunda-feira (1º), Ana Caroline Gonçalves foi presa por maus-tratos a um cachorro no bairro Eldorado, em Diadema. Equipe da Delegacia do Meio Ambiente da cidade iniciou a investigação após denúncia. No local, a equipe localizou o cachorro solto com coleira e guia, em uma laje semi coberta, sem proteção guarda corpo para evitar que o animal caia da laje.

Após ser examinado, foi constatado que o vira-lata de porte médio tinha doença de pele, carrapatos, otite (inflamação no ouvido), forte tosse e estava muito magro. Não foi encontrada nenhuma ração ou alimento próprio para cachorro. A mulher disse que com referência a tosse ela estava medicando por conta própria o animal com um remédio que era ministrado a sua filha e informou que o cachorro não está vacinado. Referente à magreza do cão, a indiciada afirma que dá ração diariamente ao cão, mas que a ração teria acabado exatamente no dia.

Ana Caroline foi presa em flagrante por praticar ato de abuso a animais. A pena para o crime é superior a quatro anos de reclusão e não há previsão legal para a fixação de fiança. O animal está com uma protetora de animais até decisão judicial sobre a guarda.