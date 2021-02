Delegado diz que Lucas Penteado sofreu crime de injúria no BBB21

02/02/2021 | 14:10



Bruno Lima, delegado de São Paulo, usou o Twitter para se pronunciar e apoiar Lucas Penteado, participante do BBB21 que após protagonizar polêmicas, está sendo alvo de ataques por parte de outros membros do reality show da TV Globo, principalmente Karol Conká. Por conta disso, os fãs até mesmo estão pedindo a saída da cantora do programa.

Na rede social, ele indicou:

O Lucas sofreu crime de injúria!! Amanhã entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido.

Segundo informações do Jusbrasil, crime de injúria é crime contra a honra consistente em ofender a dignidade ou o decoro de alguém.

Em seguida, Bruno ainda acrescentou que já entrou em contato com pessoas próximas ao ator:

Pessoal, como eu já disse sobre o episódio de crime de injúria que Lucas vem sofrendo no #BBB21, já estamos em contato com pessoas próximas a ele e analisando demais medidas legais. Em breve postarei atualização do caso por aqui e em meu Instagram.

Eita!

Procurada pelo ESTRELANDO, a Globo não retornou o contato até a publicação desta matéria.