02/02/2021 | 12:37



Os deputados federais do DEM Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina retornaram nesta terça-feira, 2, aos seus cargos de ministros da Cidadania e da Agricultura do Governo de Jair Bolsonaro. Eles haviam sido exonerados para assumir seus mandatos legislativos e assim poderem votar e atuar em prol da vitória de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara. Lira era o candidato do Planalto e venceu ontem o adversário Baleia Rossi (MDB-SP), este apoiado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As nomeações de Onyx e Tereza, que os colocam de volta na Esplanada dos Ministérios, foram publicadas nesta terça em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).