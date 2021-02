TJ-SP rejeita ação de Morando e Márcia contra o Diário

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 12:36



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou recurso pedido pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e da gestora do Fundo Social da cidade e irmã do chefe do Executivo, Márcia Morando, contra reportagem do Diário, que narrava condenação sofrida por Márcia por obra feita no condomínio de luxo Swiss Park.



Os desembargadores Mauricio Tini Garcia, que relatou o processo no TJ-SP, Luciana Ferrari Nardi Arruda e Carlos Mazza Britto Melfi, por unanimidade, rejeitaram a concessão de recurso solicitado pela defesa do tucano e de sua irmã, que cobrava indenização de R$ 5.000 sob alegação de danos morais.



Segundo Tini Garcia, Morando é um agente público e a vida sua e de seus familiares é de interesse público. “Fato noticiado que diz respeito à vida patrimonial da autora (Márcia), a qual é familiar do autor, a ensejar interesse jornalístico para o público em geral. A notícia é baseada em decisão judicial transitada em julgado e, por isso, não se questiona a veracidade do conteúdo noticiado”, discorreu Garcia. “Há ausência de ato ilícito a ensejar a condenação do réu no ressarcimento de danos morais aos autores.”



Morando e Márcia foram condenados a pagar 10% das custas do processo.



O CASO

Em julho do ano passado, o Diário mostrou que Márcia Morando foi condenada a pagar R$ 170 mil a título de danos morais e reparação do imóvel a uma vizinha dela no Swiss Park. Ela, em 2015, executou reforma em sua unidade, mas as intervenções afetaram a casa da vizinha, Ignez Sanches Luchetti – fissuras surgiram na casa de Ignez, bem como afundamento do piso da piscina. Houve pedido de embargo de obra, descumprido por Márcia.



No dia 13 de julho deste ano, o juiz Carlo Mazza Britto Melfi, da 5ª Vara Cível de São Bernardo, autorizou o bloqueio de bens de Márcia para quitação do passivo. Em valores atualizados, Ignez tem a receber R$ 170 mil.



Márcia tem o nome cotado para ser candidata a deputada na eleição do ano que vem.