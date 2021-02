Mariano posta declaração e comemora aniversário de namoro com Jakelyne Oliveira: Quero te fazer mais e mais feliz

02/02/2021 | 12:10



Quanto amor! O cantor Mariano postou, no Instagram, uma linda declaração para a namorada, Jakelyne Oliveira, na última segunda-feira, dia 1. Na legenda da publicação, Mariano escreveu:

Mas Deus organizou tudo certinho pra eu achar minha prenda! Hoje só quero agradecer a Deus por te colocar no meu caminho. Foi da forma mais maluca do mundo?! Foi. Mas valeu a pena e enfrentaria tudo quantas vezes fosse preciso pra te encontrar de novo e de novo e de novo! Por que escolhi dia 1 pra ser nosso dia? Porque o primeiro dia do mês ou do ano é sinônimo de esperança, de recomeço e de dias melhores. E quero que sempre lembre disso, porque se depender de mim a cada dia primeiro quero te fazer mais e mais feliz. Te amo, Jakelyne.

As fotos receberam muitos comentários e curtidas, inclusive de Jakelyne, que também deixou uma mensagem carinhosa para o amado:

E a vontade de te esmagar?! Ah, meu amor, sou tão grata a Deus por te ter em minha vida. Que Deus nos abençoe e nos blinde. Te amo muito.

Jake também usou o Instagram para comemorar a data especial e escreveu:

Só tenho motivos para agradecer a Deus por ter cruzado nossos caminhos. Você é meu melhor amigo, meu maior incentivador, meu porto seguro e meu grande amor! Eu te amo do jeito mais puro e sincero, Mari. Que Deus nos abençoe e que esse seja o primeiro de muitos meses ao seu lado. (1 mês de namoro e 4 de casados)